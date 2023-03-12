الفرق المتخصصة في وزارة التخطيط تتابع ميدانيا مراحل إنجاز مشروع ماء النهروان المركزي

2023/03/12 | 13:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إطار مهامها بمتابعة تنفيذ المشاريع

ميدانيا في سائر المحافظات، وتنفيذا

لتوجيهات السيد نائب رئيس مجلس الوزراء

، وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم،

اجرت فرق المتابعة الميدانية المتخصصة

في دائرة البرا

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