وزير المالية تعلن الانتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة الإتحادية لسنة 2023

2023/03/12 | 13:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزير المالية ان الانتهاء من

اعداد مشروع قانون الموازنة الإتحادية

لسنة 2023 يأتي في ظل ظروف استثنائية

يشهدها الاقتصاد العالمي، وقد جاءت

للتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية

الدولية والإقليمية والم

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