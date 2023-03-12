2023/03/12 | 13:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uNHDg68hGJY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اتفاقية آذار 1970.. بين الحكم الذاتي والفيدرالية اختلاف المسميات وتشابه المضمون) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اتفاقية آذار 1970.. بين الحكم الذاتي والفيدرالية اختلاف المسميات وتشابه المضمون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).