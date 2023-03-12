مبيعات شركة سامراء الادوية ترتفع بنسبة 51% على أساس سنوي

2023/03/12 | 13:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصناعة، الاحد، ارتفاع مبيعات الشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبية في سامراء خلال شهر شباط من عام الحالي مقارنة بنفس الشهر من عام الماضي بنسبة 51% .

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" ان "الشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن حققت تطورا كبيرا في قيمة مبيعاتها خِلال شهر شباط من العام الحالي ٢٠٢٣ وبنسبة ( ٥١% ) مُقارنةً بنفس الشهر من العام الماضـي ٢٠٢٢".

واوضح البيان ان "تحقيق هذا الإنجاز جاء نتيجة تظافُر جهود كافة الكوادر العاملة في الإنتاج وتسخير كُلّ الإمكانيات والقُدرات المُتاحة"، مُشيرةً إلى أنَّ "المبيعات تضمنت تجهيز وزارة الصحة والسوق المحلية بأنواع المُستحضرات الدوائية التي تُعالج مُختلف الأمراض إضافة إلى إنتاج المُستحضرات التي تدخُل في علاج الأمراض المُزمنة كمرض السُكري وإرتفاع ضغط الدم وغيرها من الأدوية الأخرى".

واكدت الوزارة أن "الشركة عازمة على زيادة مبيعاتها في الأشهُر القادمة بعدَ زيادة الطلب على مُستحضراتها الدوائية النمطية والحديثة الخاضعة إلى معايير الجودة وإشتراطات التحليل بأحدث التقنيات المُختبرية وبإستخدام أحدث دساتير الأدوية العالميـة".

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