السوداني: أعمل من أجل إنهاء ظاهرة سفر المواطن إلى الخارج لغرض العلاج

2023/03/12 | 13:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاحد، عمل حكومته على إنهاء ظاهرة سفر المواطن إلى الخارج لغرض العلاج، مبينا ان إكمال المستشفيات جزء من أولويات الحكومة والقطاع الصحي يأتي في المقدمة من برنامج عملها.

وقال السوداني خلال كلمة بمناسبة افتتاحه مستشفى السيّاب التعليمي في البصرة ان "إكمال المستشفيات جزء من أولويات الحكومة، والقطاع الصحي يأتي في المقدمة من برنامج عملها".

وأضاف اننا "شكّلنا ورشة عمل منذ شهرين بصلاحيات واسعة، وأثمرت جهودها عن إنهاء التكلؤ في المشروع وإنجاز المستشفى".

وأوضح ان "الحكومة وضعت خطة لإنجاز المشاريع المتلكئة، واليوم نفتتح واحداً من أهم المستشفيات المتلكئة منذ العام 2009"، مبينا انه "في القريب العاجل سيتم تنفيذ رؤية جديدة بتقديم الخدمة في قطّاع الصحة، وتتمثل بالتعاقد مع شركات عالمية لإدارة وتشغيل المستشفيات"..

وتابع اننا " نعمل من أجل إنهاء ظاهرة اضطرار المواطن للسفر إلى خارج العراق من أجل العلاج، وتوفيره بدلاً من ذلك داخل البلد".

ويضم مستشفى السياب، الذي تبلغ سعته(492) سريراً، والمتكون من ستة طوابق، جميع الخدمات والاختصاصات الطبية العامة كالباطنية والجراحة والأطفال والنسائية والعيون والأنف والأذن والحنجرة والكسور والمفاصل، فضلاً عن مراكز تخصصية لأمراض الكلى، ومركز للأورام مع مُعجِّلات خطّية للعلاج الإشعاعيِّ، لخدمة محافظات المنطقة الجنوبية و مواطني محافظة البصرة.

بالإضافة إلى اشتمال المستشفى على مركز لقسطرة القلب، ومركز لعلاج الحروق ومركز للعلاج الطبيعي.

ويأتي افتتاح هذا المستشفى ضمن توجيهات سيادته، التي أكد فيها على إكمال المشاريع المتلكئة، كون المستشفى قد وُضع له حجر الأساس منذ سنة 2009، وتأخر إنجازه بسبب عقبات مالية وفنية.

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