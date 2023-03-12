9 مليارات دينار مدفوعات تأمين حوادث السيارات (الدهس) في 2022

2023/03/12 | 13:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلنت وزارة المالية، ان مدفوعات تأمين الحوادث السيارات تجاوزت 9 مليارات دينار في 2022.

وذكر بيان الوزارة تلتقه "الاقتصاد نيوز"، ان "قانون التأمين الالزامي رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٠ ، الذي بموجبه تعتبر جميع السيارات في جمهورية العراق عدا اقليم كردستان، مؤمنة تلقائياً عن حوادث الدهس التي يتعرض لها المواطنين والمؤدية الى حالات الوفاة او الاصابة البدنيه ( ولايشمل هيكل السيارة ) ".

وأضافت، أن مدفوعات تأمين الحوادث السيارات (الدهس) في شركة التأمين الوطنية بلغت اكثر من 9 مليارات دينار في 2022".

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