2023/03/12 | 13:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني خلال لقاء تلفزيوني” على هامش تواجدها في دبي لحضور مهرجان علامة كارتيه للمجوهرات، كشفت الفنانة ياسمين صبري، عن أحدث أعمالها السينمائية بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، مؤكدة أنها تستعد لبدء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ياسمين صبري: ‘أنا أول ممثلة مصرية تعمل أكشن حقيقي’ المركز الخبري الوطني.

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