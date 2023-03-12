2023/03/12 | 13:42 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 أصدرت محكمة الجنايات في بابل، الأحد، حكماً بالإعدام شنقاً ضد 3 من أكبر تجّار المخدرات في المحافظة.وذكر بيان لإعلام القضاء تلقت شبكة 964 نسخة منه: محكمة جنايات بابل تصدر حكماً بالإعدام شنقاً بحق ثلاثة من أخطر تجار المخدرات.وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابل: الحكم بإعدام 3 تجّار مخدرات ضمن شبكة دولية بين تركيا والعراق) نشر أولاً على موقع (964) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بابل: الحكم بإعدام 3 تجّار مخدرات ضمن شبكة دولية بين تركيا والعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (964).