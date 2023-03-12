الكاظمي: السيستاني كان مؤيداً وداعماً لتوجه العراق إلى محيطه العربي وتعرضت الى 3 محاولات اغتيال

2023/03/12 | 13:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي (2020-2022)، الأحد، إنه خلال حكومته كان المرجع الشيعي علي السيستاني داعما لتوجه العراق إلى محيطه العربي، وكشف عن أنه شاهد بين بيته وبيت نوري المالكي جثة الرئيس الأسبق صدام حسين (1979-2003) ملقاة … Readmore

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