شاهد بالفيديو.. اعمال مؤتمر العراق للمناخ في #البصرة

2023/03/12 | 13:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DTDQDq6OS5A

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