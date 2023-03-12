2023/03/12 | 13:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاحد، القاء القبض على متهمين بانتحال صفة ضابط والنصب والاحتيال على المواطنين في المثنى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهمين بانتحال صفة ضابط والاحتيال في المثنى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال متهمين بانتحال صفة ضابط والاحتيال في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).