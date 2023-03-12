إضاءة على الإستشراق

2023/03/12 | 14:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:م.م.مهدي نعمة علي الجنابي

تعريف الاستشراق لغة :

جاءت لفظة الاستشراق لغةً من الفعل

(شَرَقَ) فالشين والراء والقاف أصلٌ

واحد يدلُ على إضاءة وفتح، ومن ذلك

(شَرَقَت الشمس)؛ إذا طلعت، و(أَشَرَقَت

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