السوداني يفتتح سايلو أم قصر في البصرة

2023/03/12 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، سايلو أم قصر بمحافظة البصرة.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "الأخير، افتتح سايلو أم قصر بمحافظة البصرة، بعد توقف دام سبع سنوات".

وفي وقت سابق من اليوم، افتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مستشفى السياب التعليمي، في محافظة البصرة.

وذكر مكتب السوداني، في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس الوزراء، افتتح مستشفى السياب التعليمي في محافظة البصرة، بسعة 492 سريرا".

وصباح اليوم، وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى محافظة البصرة لافتتاح مؤتمر العراق للمناخ، الذي تستضيفه المحافظة على مدى يومين، بمشاركة دولية وإقليمية وحكومية.

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