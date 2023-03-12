استقالة نصار الربيعي من كتلة الاحرار (وثيقة)

2023/03/12 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اوضحت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، الاحد، استقالة رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، نصار الربيعي، من عضوية كتلة الاحرار السياسية.وبحسب الوثيقة المؤرخة في 17 كانون الثاني الماضي 2023، والموجهة الى دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية، قال الربيعي: "تفضلكم بالموافقة على تأشير استقالتي من عضوية الحزب السياسي كتلة الاحرار بشكل نهائي وذلك لظروفي الخاصة".

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