خلال 24 ساعة.. مقتل اكثر من 500 جندي روسي

2023/03/12 | 14:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الروس شنوا 16 هجوما خلال 24 ساعة.

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