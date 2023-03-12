ارتفاع ملحوظ في حركة السفر الجوي مطلع 2023

2023/03/12 | 14:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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اعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" ، " الاحد" عن ارتفاع اجمالي حركة السفر الجوية في يناير الماضي بنسبة67.0 بالمئة، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022 في حين وصل إجمالي حركة المسافرين حول العالم إلى 84.2 بالمئة من المستويات المسجلة في يناير 2019.

وأظهرت أحدث بيانات حركة السفر الجوي العالمي لشهر يناير 2023 استمرار تعافي القطاع وارتفاع معدلات السفر خلال العام الجاري.

وانتعشت حركة السفر المحلية في يناير 2023 بنسبة 32.7 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت ايضا حركة السفر الدولية بنسبة 104.0 بالمئة مقارنة بشهر يناير 2022، حيث سجلت جميع الأسواق معدلات نمو قوية، وفي مقدمتها شركات الطيران في منطقة اسيا والمحيط الهادئ.

وقال ويلي والش المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" إ"ن قطاع السفر الجوي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب بداية العام الجاري، مشيرًا إلى أن هذا التعافي يعود إلى سرعة إلغاء القيود المرتبطة بجائحة "كوفيد-19" المفروضة على السفر المحلي والدولي، لتسهم بشكل واضح في انتعاش القطاع من تداعيات الجائحة على مدار العام".

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