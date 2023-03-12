بعد 20 عاما على اجتثاثهم.. تباين في العراق بشأن منح حقوق تقاعدية لفدائيي صدام

2023/03/12 | 14:36 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تباينت آراء العراقيين إزاء قرار المحكمة الاتحادية القاضي بمنح منتسبي جهاز فدائيي صدام السابق حقوقا تقاعدية بعد مرور 20 عاما على اجتثاثهم، في أعقاب سقوط النظام السابق إثر الغزو الأميركي للعراق.

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