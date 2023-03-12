إيران.. القبض على العشرات بتهمة التورط في تسميم طالبات المدارس

2023/03/12 | 14:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الإيرانية توقيف أكثر من مئة شخص في إيران في إطار التحقيق بسلسلة حالات التسميم التي طالت مئات التلميذات وأثارت غضبا عارما في البلاد.

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