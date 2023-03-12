مصور روسي يعيد

2023/03/12 | 14:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في هذه السلسلة، والتي عُرضت خلال فعاليات النسخة السابعة من المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر" في إمارة الشارقة، يحوّل المصور الروسي، فيليب كابانيايف، أوراق الأشجار الميته إلى لوحات فنية، ويعيد لها الحياة بأسلوبه الخاص.

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