2023/03/12 | 14:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأحد، القبض على أحد المهربين الملقب باسم ‘حمودي حمد’ في ديالى.وذكر بيان للجهاز تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أنه “تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة الخاصة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمن الوطني يعتقل ‘حمودي حمد’ أحد المهربين في ديالى المركز الخبري الوطني.

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