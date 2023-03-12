مكافحة الارهاب يعلن مقتل والي الفلوجة في عملية أمنية بديالى

2023/03/12 | 14:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن قائد جهاز مكافحة الارهاب، الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، اليوم الاحد، مقتل ما يسمى بـ ‘والي الفلوجة’ في داعش خلال العمليات الامنية في محافظة ديالى.وقال الساعدي، في مؤتمر صحفي […]

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