“هيت الجديدة”.. تسليم 4 آلاف قطعة سكنية لمواطنين في قرعة علنية (صور)

2023/03/12 | 14:47 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيت (الأنبار) 964 سلمت مديرية بلدية هيت، الأحد، 4 آلاف قطعة أرض في منطقة “هيت الجديدة”، ضمن قرعة علنية أقيمت في مركز شباب المدينة.التفاصيل: 4 آلاف مواطن من أهالي هيت تسلموا قطع أراضٍ في القرعة الثانية التي أجريت بعد عامين من توزيع 5 آلاف قطعة سكنية ضمن القرعة الأولى.ذر عمار، أحد الحاصلين على […]

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