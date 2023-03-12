السوداني يفتتح سايلو أم قصر بمحافظة البصرة

2023/03/12 | 14:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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افتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، سايلو أم قصر بمحافظة البصرة.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح سايلو أم قصر بمحافظة البصرة”.

وأضاف البيان، أن “الافتتاح جاء بعد توقف دام سبع سنوات”.

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