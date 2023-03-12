القاضي حنون يدعو إلى توفير الأجواء المناسبة لعمل الهيئة في مكافحة الفساد

2023/03/12 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، اليوم الاحد، إلى توفير الأجواء المناسبة لعمل الهيئة في سعيها الدؤوب لمكافحة الفساد ومحاسبة المتجاوزين على المال العام.

وذكر إعلام الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، استقبل اليوم، مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي".

وبين حنون أن "العلاقة بين مكافحة الفساد وتحقيق الأمن في البلد علاقة طرديةٌ"، لافتاً إلى أن "الأجهزة الأمنيَّة بمختلف صنوفها تُؤدّي أدواراً غاية في الأهميَّة، وتسهر على أمن المواطنين وحماية مُؤسَّسات الدولة من عبث العابثين والمُتجاوزين على المُمتلكات العامَّة والخاصَّة".ودعا حنون بحسب البيان إلى "توفير الأجواء المناسبة لعمل الهيئة في سعيها الدؤوب لمكافحة الفساد ومحاسبة المتجاوزين على المال العام"، حاثاً "الجميع على الإسهام في تنفيذ وإنجاح فقرات البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاريِّ".من جانبه، أشار مستشار الأمن القوميِّ قاسم الأعرجي إلى "أهميَّة تضافر جهود مُؤسَّسات الدولة في الإسهام في تحقيق الأمن ونشر ثقافة النزاهة"، مؤكداً "الاستعداد للتعاون مع الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة، لا سيما هيئة النزاهة الاتحاديَّة في تهيئة الأجواء المناسبة للاضطلاع بعملها".

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