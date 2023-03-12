2023/03/12 | 14:59 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. استقالة أمين عام الكتلة الصدرية نصار الربيعي من كتلة الاحرار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/12 | 14:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. استقالة أمين عام الكتلة الصدرية نصار الربيعي من كتلة الاحرار) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. استقالة أمين عام الكتلة الصدرية نصار الربيعي من كتلة الاحرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).