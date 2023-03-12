2023/03/12 | 15:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، أنه تم تحديد هوية أكثر من 100 شخص، متورط في حالات تسميم طلبة المدارس، وتم اعتقالهم، وفتح محاضر تحقيق معهم.وأوضحت الوزارة أن حملة الاعتقالات شملت محافظات طهران وقم وزنجان وخوزستان وهمدان وفارس وجيلان وأذربيجان الغربية وأذربيجان الشرقية وكردستان وخراسان الرضوية.ونشرت الوزارة في بيانها، تفاصيل جديدة حول نتائج […]

ظهرت المقالة إيران..



اعتقال أكثر من 100 متورط في حالات التسميم بين الطلبة أولاً على ايرث نيوز.

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