2023/03/12 | 15:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 مارس، 2023 بغداد/المسلة: يتفشى العنف العنف في المدارس العراقية متفشية بالرغم من التعميمات الصادرة...

ظهرت المقالة معلمون بالعراق يربّون التلاميذ و يعلمونهم تحت سياط العنف اللفظي والجسدي أولاً على المسلة.

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