2023/03/12 | 15:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 مارس، 2023 بغداد/المسلة: يعاني العراق منذ فترة طويلة من مشاكل اقتصادية جسيمة، وأبرزها ارتفاع...

ظهرت المقالة التجار يعانون من شحة الدولار وارتفاع سعره..



والمواطن يشتكي من الغلاء أولاً على المسلة.

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