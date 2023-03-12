وزارة الدفاع: الموافقة على إعادة العمل بنظام البديل إلى جميع الفرق العسكرية للجيش تباعاً

2023/03/12 | 15:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق وزير الدفاع، ثابت محمد سعيد العباسي، اليوم الاحد، على إعادة العمل بنظام البديل الى جميع الفرق العسكرية للجيش العراقي.وذكرت وزارة الدفاع في بيان: ان “العباسي وافق على إعادة العمل بنظام البديل الى جميع الفرق العسكرية للجيش العراقي … Readmore

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