ولي العهد السعودي يعلن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة “طيران الرياض”.. ناقل وطني جديد

2023/03/12 | 15:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة طيران الرياض الناقل الجوي الوطني الجديد، للإسهام بتطوير قطاع النقل الجوي وتعزيز موقع المملكة.وتسعى الشركة التي تتخذ من العاصمة الرياض مركزا رئيسا لإدارة عملياتها التشغيلية، ومنطلقا … Readmore

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