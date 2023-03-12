إسرائيل وأميركا تبدآن مناورات عسكرية مشتركة في قاعدة جوية بنيفادا

2023/03/12 | 15:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن سلاحي الجو الأميركي والإسرائيلي بدآ مناورات “الراية الحمراء” (Red Flag) في قاعدة نيليس الجوية بنيفادا.

وتستمر المناورات الأميركية الإسرائيلية أسبوعين، وتهدف إلى تقديم تدريب واقعي على القتال الجوي للطيارين العسكريين، وتنفيذ هجمات على أهداف إستراتيجية في عمق أراضي العدو.

وأجرت الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل العديد من المناورات العسكرية المشتركة من قبل، كان آخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث شارك الجيشان في مناورة وصفتها إسرائيل بأنها “الأهم على الإطلاق” وتحمل رسالة إلى إيران.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان وقتذاك أن المناورة، التي حملت اسم “سنديان البازلت” (Juniper Oak)، “ستختبر مدى الجاهزية الإسرائيلية الأميركية المشتركة، وستعزز العلاقات العملياتية بين الجيشين”.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، شاركت إسرائيل والولايات المتحدة في مناورات جوية وصفت بأنها كبيرة، وقالت صحيفة جيروزاليم بوست (Jerusalem Post) الإسرائيلية إنها تحاكي ضربات هجومية ضد البرنامج النووي الإيراني.

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