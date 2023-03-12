2023/03/12 | 15:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خرج أنصار حزب “شور” المولدوفي المعارض، اليوم الأحد في مسيرة أخرى في العاصمة كيشيناو احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات المختلفة والوقود.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها، “عار” و”اوقفوا ارتفاع الأسعار”، و”نريد حياة كريمة” و”لا تحاولوا تكميم أفواهنا بواسطة النيابة العامة”، و”إقالة الرئيسة مايا ساندو”.

وتجري هذه المظاهرة، في إطار “الحركة من أجل الشعب” التي قامت باستئناف الاحتجاجات الاجتماعية منتصف فبراير الماضي، ويطالب المتظاهرون الحكومة بدفع فواتير الشتاء للتدفئة والكهرباء، كما طالبوا باستقالة قيادة البلاد.

ووفقا للمشرفين على تنظيم الفعالية، حاول ممثلون من جميع مناطق مولدوفا الوصول إلى كيشيناو للمشاركة، لكن الشرطة أوقفت الكثير منهم عند مداخل المدينة.

وقبيل بدء المظاهرة، قامت الشرطة والنيابة العامة بعمليات تفتيش ودهم في العديد من المراكز السكنية، وتم اعتقال ممثلين عن حزب “شور”.

وصرحت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، سابقا، بأنه توجد لدى مصلحة المعلومات والأمن المولدافي معلومات تدل على وجود خطط لإشراك مواطنين من كل من روسيا وبيلاروس وصربيا والجبل الأسود في أعمال مناهضة للدستور في أراضي بلادها.



وأشارت إلى ضرورة معاقبة “العناصر الخارجية وأعضاء الأحزاب السياسية والعصابات الإجرامية وكل من يدافع عنهم” المتورطين في أنشطة مناهضة للدولة”.

المصدر: نوفوستي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مولدوفا .. انطلاق مسيرة حاشدة ضد ارتفاع الأسعار في كيشيناو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مولدوفا .. انطلاق مسيرة حاشدة ضد ارتفاع الأسعار في كيشيناو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).