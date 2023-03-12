رئيس رابطة المصارف الخاصة: البيت الأخضر سيقوم بزراعة 500 ألف شجرة بعموم العراق لدعم مبادرة السوداني

2023/03/12 | 15:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، عضو مجلس إدارة صندوق تمكين، وديع الحنظل، دعمه لمبادرة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بزراعة 5 ملايين شجرة، مؤكدا أن البيت الأخضر الذي أسسه الصندوق سيقوم بدعم هذه المبادرة من خلال زراعة 500 الف شجرة في عموم العراق.

وقال الحنظل، في بيان صحفي، "نثمن الجهود الكبيرة التي اطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمواجهة التصحر وتغيير المناخ من خلال اطلاق مبادرة لزراعة 5 ملايين شجرة في عموم العراق من ارض البصرة".

وأشار الى أن "البيت الأخضر الذي أسسه صندوق تمكين الذي يشرف عليه البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة سيقوم بزراعة 500 ألف شجرة في عموم العراق، دعما لمبادرة رئيس الوزراء لمكافحة التصحر".

وأكد أن "القطاع الخاص، يساهم في دعم جهود الدولة، لمواجهة مخاطر التغيير المناخي، اذ المصارف الخاصة تنفذ مبادرة البنك المركزي لدعم الطاقة النظيفة في المنازل".

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