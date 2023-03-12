النزاهـة: استقدام المدير العام الاسبق لشركة صناعة الأدوية

2023/03/12 | 16:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام الاسبق للشركة العامَّة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة في سامراء.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "أمر الاستقدام الذي أصدره قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة، جاء بناءً على شكوى مُقدَّمةٍ من أحد أعضاء مجلس النوَّاب بخصوص وجود مُخالفاتٍ في عقدٍ بمبلغ 13,000,000 مليون دولارٍ".

وأوضحت أن "المُتَّهم ارتكب مُخالفاتٍ في عقد المُشاركة المُبرم بين الشركة العامَّة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبيَّـة في سامراء مع إحدى الشركات؛ لتأهيل معمل المحاليل الوريديَّـة في محافظة نينوى، خلافاً للضوابط"، لافتةً إلى أن "نسبة إنجاز المشروع بلغت 40%".

وتابعت أن "قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدر أمر الاستقدام وفقاً لأحكام المادة 331 من ق.ع.ع".

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