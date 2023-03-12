وزير التجارة يكشف لـ(بغداد اليوم) الأهمية الاقتصادية لسايلو أم قصر (فيديو)

2023/03/12 | 16:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أكد وزير التجارة، اثير الغريري، اليوم الاحد، أهمية افتتاح سايلو "ام قصر" في محافظة البصرة، فيما لفت الى أنه سيسهم في تنشيط حركة العمل بالميناء.

وقال الغريري لـ(بغداد اليوم)، أن "عودة الحياة لسايلو ميناء ام قصر، بعد توقف دام أكثر من ست سنوات، سيشكل تغير كبير باعتباره طاقة خزنية"، مشيرا الى أن "افتتاح السايلو سيسهم كثيرا في سرعة تفريغ البواخر التي ترسو في ميناء ام قصر، ويساعد على تنشيط حركة العمل".

وأضاف أن "افتتاح سايلو ام قصر سيعقبه، انشاء سكة حديدة جديدة بمحاذاته، لضمان سرعة وصول حصص المحافظات من الحبوب".

وبشأن السلة الغذائية، أشار وزير التجارة، إلى أن " عملية توزيع السلة الغذائية مستمرة، بمواعيد منتظمة لغرض تسلميها إلى المواطنين"، مؤكدا "الوزارة عازمة على أن تضع بصمة حقيقية من خلال عملها في تنويع مفردات السلة الغذائية وتوزيعها على المواطنين".

وصباح اليوم الاحد، أفتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، سايلو أم قصر بمحافظة البصرة.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "الأخير، افتتح سايلو أم قصر بمحافظة البصرة، بعد توقف دام سبع سنوات".

وفي وقت سابق من اليوم، افتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مستشفى السياب التعليمي، في محافظة البصرة.

وذكر مكتب السوداني، في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس الوزراء، افتتح مستشفى السياب التعليمي في محافظة البصرة، بسعة 492 سريرا".

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وصل إلى محافظة البصرة، صباح اليوم، لافتتاح مؤتمر العراق للمناخ، الذي تستضيفه المحافظة على مدى يومين، بمشاركة دولية وإقليمية وحكومية.

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