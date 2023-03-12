المالية تناقش معوقات المشاريع الإستثمارية والسكنية وسبل حلها

2023/03/12 | 16:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحثت وزير المالية طيف سامي، اليوم الاحد، متطلبات تنفيذ مشروع إسكان موظفي الوزارة ودوائرها، فيما أكدت ضرورة الانتهاء من كافة المراحل الكفيلة بإنجاز المشروع وبالسرعة الممكنة.

وذكر بيان لوزارة المالية، تلقته (بغداد اليوم)، أن "طيف سامي، ترأست، اليوم اجتماع هيئة الرأي في الوزارة، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، بحضور مستشار الوزارة ورئيس هيأة التقاعد الوطنية وبعض المسؤولين، وتم التأكيد على مواصلة انعقاد اجتماعات هيئة الرأي بصورة دورية شهريا".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع ناقش أهم المشاكل والمعوقات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية وسبل حلها، عبر اعداد ملخص للمشاكل والحلول اللازمة لمعوقات تنفيذ المشاريع السكنية وفق الضوابط والتعليمات الصادرة بشأنها".

وأوضح أنه "جرى خلال الاجتماع متابعة مراحل تنفيذ مشروع تحديث نظام الإدارة المالية العامةIFMIS ، الذي سيساهم في زيادة سرعة التواصل الالكتروني لوزارة المالية مع باقي الوزارات والمؤسسات، وتحسين عملية الرقابة على الحسابات المالية ومتابعة الاعتمادات المالية المقررة ضمن الموازنو".

وتابعت الوزارة، بحسب البيان، أنه "طيف سامي بحثت متطلبات تنفيذ مشروع إسكان موظفي الوزارة ودوائرها، والتأكيد على ضرورة الانتهاء من كافة المراحل الكفيلة بانجاز المشروع وبالسرعة الممكنة"، مشيرة الى أنه "تم التركيز خلال الاجتماع على متطلبات انشاء بناية الإدارة العامة لمصرف الرافدين وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها".

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