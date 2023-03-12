2023/03/12 | 16:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LyfQlR9Jozw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المالية تفك عهدتها من الموازنة.. وترمي الكرة في ملعب الحكومة جمال كوجر - عضو المالية النيابية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المالية تفك عهدتها من الموازنة.. وترمي الكرة في ملعب الحكومة جمال كوجر - عضو المالية النيابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).