والدة ألفيس في رسالة حزينة مشفرة: “الخونة” أدخلوه السجن

2023/03/12 | 16:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لا يزال داني ألفيس محتجزا في برشلونة بينما ينتظر انتهاء الإجراءات القانونية ضده، في تهم الاعتداء الجنسي على امرأة تبلغ من العمر 23 عاما في حمام داخل ملهى ليلي.وكانت المحكمة قد أقرت بقاء مدافع برشلونة الإسباني السابق، البرازيلي داني ألفيس، رهن الاحتجاز الاحتياطي، بانتظار محاكمته بتهمة الاغتصاب، كونه “يشكل خطرا كبيرا” حسبما […]

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