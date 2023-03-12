فتيات الحلة: أكبر الظلم يحصل في ساحات الكاراتيه ونقاتل رغم القيود الاجتماعية

2023/03/12 | 16:12 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة (بابل) 964 حققت فتيات نادي الحلة المركز الأول في رياضة الكاراتيه لفئتي الشباب والناشئين، السبت، في أول مشاركة لهن، ضمن منافسات بطولة نظمتها مديرية الشباب والرياضة بابل.التفاصيل: البطولة شهدت مشاركة 20 شابة و100 شاب من 10 نوادٍ هي (الحلة، المسيب، المحاويل، المدحتية، الهاشمية، القاسم، الطليعة، الشوملي، النيل، والسدة).نادي الحلة أحرز المركز الأول […]

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