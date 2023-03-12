2023/03/12 | 16:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أيام قليلة ويحل علينا شهر رمضان المبارك ولكن هناك بعض النصائح الواجب تنفيذها لكي نحصل على الهدوء والاستمتاع بالشهر وتقضية واجب العبادة بدون خلافات أو توتر بالمنزل،يستعرض / المركز الخبري الوطني/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 8 خطوات للاستعداد بشكل مثالي لشهر رمضان بأجواء عائلية هادئة المركز الخبري الوطني.

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