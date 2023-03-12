2023/03/12 | 16:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت وزارة التربية، اليوم الأحد، توضيحا حول قرار إلغاء الانتساب.وقالت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إن “قرار إلغاء الانتساب جاء متناغما مع إطلاق مشروع المدرسة الإلكترونية الحكومية”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح من وزارة التربية بشأن قرار إلغاء الانتساب المركز الخبري الوطني.

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