2023/03/12 | 16:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في مستهل جلسة الحكومة، الأحد، إلى المضي قدما في خطة "الإصلاح القضائي"، وقال إن الدعوة للحوار لم تلق آذانا صاغية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطة الإصلاح القضائي في إسرائيل تمضي قدما.. ونتانياهو: لم نتلق ردا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطة الإصلاح القضائي في إسرائيل تمضي قدما.. ونتانياهو: لم نتلق ردا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).