صدور أمر باستقدام مدير عام أسبق

2023/03/12 | 16:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، صدور أمر استقدام بحق المدير العام الأسبق للشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في حديثها عن الأمر الاستقدام الذي أصدره قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة، بحسب بيان للهيئة، إن "الأمر جاء بناء على شكوى مقدمة من أحد أعضاء مجلس النواب بخصوص وجود مخالفات في عقد بمبلغ (13,000,000) مليون دولار".

وتابعت، أن "المتهم ارتكب مخالفات في عقد المشاركة المبرم بين الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء مع إحدى الشركات؛ لتأهيل معمل المحاليل الوريدية في محافظة نينوى، خلافا للضوابط"، لافتة إلى أن "نسبة إنجاز المشروع بلغت 40%".

وأشارت الدائرة، إلى أن "قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة أصدر أمر الاستقدام وفقا لأحكام المادة (331) من ق.ع.ع".

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