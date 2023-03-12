مهندسو البصرة ينتظرون السوداني أمام “الملينيوم”: تفضل وقّع أمر توظيفنا (فيديو)

2023/03/12 | 16:46 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساحة الطيران (البصرة) 964 نظم العشرات من مهندسي النفط، الاحد، وقفة احتجاجية امام فندق “الملينيوم” وسط البصرة، حيث يشارك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمؤتمر المناخ وطالبوه بتوقيع كتاب الموافقة على أوامر توظيفهم المعطلة في مكتبه منذ 4 أشهر.م.مصطفى كاظم أحد المتظاهرين لشبكة 964: نتظاهر ونعتصم منذ ثلاث سنوات، واستحصلنا الموافقة على التوظيف […]

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