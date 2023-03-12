2023/03/12 | 16:50 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9_-j0OsPE6g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاب أميركي يفقد 165 كلغم من وزنه وفاءً لوعد قطعه لجدته قبل وفاتها#الشرقية_نيوز) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاب أميركي يفقد 165 كلغم من وزنه وفاءً لوعد قطعه لجدته قبل وفاتها#الشرقية_نيوز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).