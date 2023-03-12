نائب يحدد ثلاثة شروط للتصويت على موازنة 2023 في البرلمان - عاجل

2023/03/12 | 16:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

حدد النائب نايف الشمري اليوم الأحد، ثلاثة شروط يجب ان تتضمنها الموازنة قبل التصويت عليها، في الوقت الذي يستعد مجلس الوزراء لاقرارها يوم غد وارسالها الى البرلمان.

وقال الشمري في إيضاح تابعته "بغداد اليوم"، إن "يوم غـد الاثنين الساعة العاشرة صباحاً سيتم اقرار الموازنة في جلسة خاصة طارئة لمجـلس الوزراء".

واضاف: "اما نحن، نؤكد أننا سنصوت على الموازنة عندما تصل البرلمان، فــي حالة وجود المفسوخة عقودهم والمفصولين بشكل رسمي وهذا ما ناقشته بشكل شخصي مع القائد العام للقوات المسلحة، فضلا عن استحداث درجات وظيفـية للفاحصين على وزارتي الدفاع والداخلية، بالاضافة الى انه لابد ان تتضمن الموازنة مخصصات الخطورة لمنتسبي شرطة نيــنوى".

وفي وقت سابق من اليوم اعلنت وزير المالية طيف سامي الإنتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة الإتحادية لسنة 2023 وارسالها الى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها.

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