زلزال بشدة 4.4 ريختر يضرب ولاية أضنة في تركيا

2023/03/12 | 16:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات، اليوم الأحد، ولاية أضنة جنوبي تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان، اطلعت عليه (بغداد اليوم)، أن "الزلزال وقع الساعة 15.31 (12.31 ت.غ) على عمق 7.7 كم"..

وأضاف البيان، أن "الزلزال وقع في منطقة "صائم بيلي" التابعة لولاية أضنة..

ولم ترد على الفور أنباء عن أضرار جراء الزلزال.

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