2023/03/12 | 17:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 مارس، 2023 بغداد/المسلة: غردت السفيرة الامريكية آلينا رومانوسكي..المسلة – متابعة –...

ظهرت المقالة السفيرة الامريكية: التدهور البيئي وتغير المناخ يؤثر على سبل عيش الملايين بالعراق أولاً على المسلة.

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