2023/03/12 | 17:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 مارس، 2023 بغداد/المسلة: اكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ان طهران جاهزة...

ظهرت المقالة وزير الخارجية الإيراني: جاهزون لتبادل السجناء والولايات المتحدة تقوم باتخاذ الخطوات التقنية اللازمة أولاً على المسلة.

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