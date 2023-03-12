ثلاثة قتلى بينهم عسكري في قصف إسرائيلي على سوريا

2023/03/12 | 17:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة وزعتها وكالة الأنياء السورية الرسمية (سانا) تظهر طائرة تحمل مساعدات إنسانية وفرتها الإمارات العربية المتحدة لضحايا زلزال السادس من شباط/فبراير، في مطار حلب الدولي في 14 شباط/فبراير 2023 © سانا/ا ف ب – دمشق (أ ف ب) – قُتل ثلاثة أشخاص الأحد بينهم عسكري جراء قصف شنته إسرائيل الأحد على مواقع عدة في وسط سوريا […]

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